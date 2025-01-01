PolygonSmooth

Desenha um polígono com uma espessura predeterminada usando dois algoritmos de suavização sequencialmente. Em primeiro lugar, com base nas curvas de Bezier, são suavizados segmentos individuais. Em seguida, para melhorar a qualidade da plotagem em relação ao polígono construído a partir destes segmentos, é aplicado o algoritmo bitmap de suavização

void PolygonSmooth(

int& x[],

int& y[],

const uint clr,

const int size,

ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,

ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND,

double tension=0.5,

double step=10

)

Parâmetros

&x[]

[in] Matriz de coordenadas X de pontos de polígono.

&y[]

[in] Matriz de coordenadas Y de pontos de polígono.

clr

[in] Cor no formato ARGB.

size

[in] Espessura de linha.

style=STYLE_SOLID

[in] Estilo de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_STYLE ou um valor personalizado.

end_style=LINE_END_ROUND

[in] Estilo de extremidades de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in] Valor do parâmetro de suavização.

step=10

[in] Comprimento das linhas que se aproximam.