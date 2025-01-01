DocumentaçãoSeções
DrawScaleRight

Método virtual para redesenhar o a escala direita de valores.                                            

 virtual int  DrawScaleRight(
   const bool  draw,  // sinalizador
   )

Parâmetros

draw

[in] Sinalizador que indica se é necessário redesenhar a escala.

Valor de retorno

Largura da escala de valores.