PolylineThick

Desenha uma linha poligonal com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização.

void  PolylineThick(
   const int      &x[],          // matriz de coordenadas X de pontos de linha poligonal
   const int      &y[],          // matriz de coordenadas Y de pontos de linha poligonal
   const uint     clr,           // cor
   const int      size,          // espessura da linha 
   const uint     style,         // estilo de linha
   ENUM_LINE_END  end_style      // estilo de extremidades de linha
   )

Parâmetros

&x[]

[in]  Matriz de coordenadas X de pontos de linha poligonal.

&y[]

[in]  Matriz de coordenadas Y de pontos de linha poligonal.

clr

[in]  Cor no formato ARGB.

size

[in]  Espessura de linha.

style

[in]  Estilo de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_STYLE ou um valor personalizado.

end_style

[in]  Estilo de extremidades de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_END

 