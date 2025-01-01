DocumentaçãoSeções
AllowedShowFlags

Define o conjunto de sinalizadores de visibilidade permitidos para os elementos no gráfico.                                  

 void  AllowedShowFlags(
   const uint  flags,  // sinalizadores
   )

Parâmetros

flags

[in] Sinalizadores permitidos. 