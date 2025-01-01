DocumentaçãoSeções
Define o valor do sinalizador de visibilidade para a escala superior (FLAG_SHOW_SCALE_TOP).                          

 void  ShowScaleTop(
   const bool  flag,  // valor do sinalizador 
   )

Parâmetros

flag

[in] Valor do sinalizador:

  • true – a escala superior torna-se visível.
  • true – a escala superior torna-se invisível.