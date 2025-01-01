DocumentaçãoSeções
DrawLegendVertical

Desenha uma legenda vertical.

 int  DrawLegendVertical(
   const int  w,  // largura
   const int  h,  // altura
   )

Parâmetros

w

[in] Largura máxima do texto na legenda.

h

[in] Altura máxima do texto na legenda. 

Valor de retorno

Largura da legenda em pixels.