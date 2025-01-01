- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
Attach
Obtém - a partir do objeto OBJ_BITMAP_LABEL - o recurso gráfico e vincula a ele uma instância da classe CCanvas.
|
bool Attach(
Cria um recurso gráfico para o objeto OBJ_BITMAP_LABEL e vincula a ele uma instância da classe CCanvas.
|
bool Attach(
Parâmetros
chart_id
[out] Identificador de gráfico.
objname
[in] Título (nome) do objeto gráfico.
width
[in] Largura de imagem no recurso.
height
[in] Altura de imagem no recurso.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Método de processamento do canal-alfa. Por padrão, o canal-alfa é ignorado.
Valor de retorno
true se for bem-sucedido, false, se não puder vincular o objeto.