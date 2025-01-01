DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCCanvasAttach 

Attach

Obtém - a partir do objeto OBJ_BITMAP_LABEL - o recurso gráfico e vincula a ele uma instância da classe CCanvas.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // identificador de gráfico
   const string       objname,                               // nome do objeto
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // método de processamento da cor
   )

Cria um recurso gráfico para o objeto OBJ_BITMAP_LABEL e vincula a ele uma instância da classe CCanvas.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // identificador de gráfico
   const string       objname,                               // nome do objeto
   const int          width,                                 // largura da imagem em pixels
   const int          height,                                // altura da imagem em pixels
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // método de processamento da cor
   )

Parâmetros

chart_id

[out]  Identificador de gráfico.

objname

[in]  Título (nome) do objeto gráfico.

width

[in]  Largura de imagem no recurso.

height

[in]  Altura de imagem no recurso.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Método de processamento do canal-alfa. Por padrão, o canal-alfa é ignorado.

Valor de retorno

true se for bem-sucedido, false, se não puder vincular o objeto.

Arc