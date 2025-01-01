CCanvas

A classe CCanvas é uma classe para facilitar a criação de gráficos personalizados.

Descrição

A classe CCanvas fornece a criação de um recurso gráfico (com ou sim âncora ao objeto no gráfico) e desenho de primitivas gráficas.

Declaração

class CCanvas

Cabeçalho

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Hierarquia de herança CCanvas Descendentes diretos CChartCanvas, CFlameCanvas

Métodos de classe por grupos