CCanvas
A classe CCanvas é uma classe para facilitar a criação de gráficos personalizados.
Descrição
A classe CCanvas fornece a criação de um recurso gráfico (com ou sim âncora ao objeto no gráfico) e desenho de primitivas gráficas.
Declaração
|
class CCanvas
Cabeçalho
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Hierarquia de herança
CCanvas
Descendentes diretos
CChartCanvas, CFlameCanvas
Métodos de classe por grupos
|
Geração
|
|
Vincula o objeto OBJ_BITMAP_LABEL à instância da classe CCanvas
|
Cria um recurso gráfico sem vinculação ao objeto no gráfico
|
Cria um recurso gráfico que está vinculado ao objeto de gráfico
|
Cria um recurso gráfico que está vinculado ao objeto de gráfico
|
Destrói o recurso gráfico
|
Propriedades
|
|
Recebe o nome do objeto vinculado ao gráfico
|
Recebe o nome do recurso gráfico
|
Recebe a largura do recurso gráfico
|
Recebe a altura do recurso gráfico
|
Define o estilo de linha
|
Atualização do objeto na tela
|
|
Exibe as alterações na tela
|
Redimensiona o recurso gráfico
|
Borracha/preenchimento de cor
|
|
Limpa ou preenche usando a cor especificada
|
Acesso a dados
|
|
Obtém a cor do ponto com as coordenadas especificadas
|
Define a cor do ponto com as coordenadas especificadas
|
Desenho de primitivas
|
|
Desenha uma linha vertical
|
Desenhar uma linha horizontal
|
Desenha uma linha de forma livre
|
Desenha uma linha poligonal
|
Desenha um polígono
|
Desenha um retângulo
|
Desenha um círculo
|
Desenha um triângulo
|
Desenha uma elipse
|
Desenha o arco da elipse
|
Desenha o sector da elipse
|
Desenho de primitivas preenchidas
|
|
Desenha um retângulo preenchido
|
Desenha um círculo preenchido
|
Desenha um triângulo preenchido
|
Desenha um polígono preenchido
|
Desenha uma elipse preenchida
|
Preenche uma área
|
Desenho de primitivas usando suavização
|
|
Desenha um ponto
|
Desenha uma linha
|
Desenha uma linha poligonal
|
Desenha um polígono
|
Desenha um triângulo
|
Desenha um círculo
|
Desenha uma elipse
|
Desenha uma linha
|
Desenha uma linha poligonal
|
Desenha um polígono
|
Desenha um triângulo
|
Desenha um círculo
|
Desenha uma elipse
|
Desenha um segmento de uma linha livre com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização
|
Desenha um segmento vertical de uma linha livre com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização
|
Desenha um segmento horizontal de uma linha livre com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização
|
Desenha um polígono com uma espessura predeterminada usando dois algoritmos de suavização
|
Desenha um polígono com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização
|
Desenha uma linha poligonal com uma espessura predeterminada usando dos algoritmos de suavização
|
Desenha uma linha poligonal com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização
|
Texto
|
|
Define o parâmetro de fonte
|
Define o nome da fonte
|
Define o tamanho da fonte
|
Define os sinalizadores da fonte
|
Define o ângulo de inclinação da fonte
|
Obtém os parâmetros de fonte
|
Obtém o nome da fonte
|
Obtém o tamanho da fonte
|
Obtém os sinalizadores de fonte
|
Obtém o ângulo de inclinação da fonte
|
Exibe o texto
|
Obtém a largura do texto
|
Obtém a altura do texto
|
Obtém o tamanho do texto
|
Trocar transparência
|
|
Define o nível de transparência
|
Entrada/saída
|
|
Lê a imagem a partir de um arquivo BMP