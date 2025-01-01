DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 

CCanvas

A classe CCanvas é uma classe para facilitar a criação de gráficos personalizados.

Descrição

A classe CCanvas fornece a criação de um recurso gráfico (com ou sim âncora ao objeto no gráfico) e desenho de primitivas gráficas.

Declaração

   class CCanvas

Cabeçalho

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Hierarquia de herança

  CCanvas

Descendentes diretos

CChartCanvas, CFlameCanvas

Métodos de classe por grupos

Geração

 

Attach

Vincula o objeto OBJ_BITMAP_LABEL à instância da classe CCanvas

Create

Cria um recurso gráfico sem vinculação ao objeto no gráfico

CreateBitmap

Cria um recurso gráfico que está vinculado ao objeto de gráfico

CreateBitmapLabel

Cria um recurso gráfico que está vinculado ao objeto de gráfico

Destroy

Destrói o recurso gráfico

Propriedades

 

ChartObjectName

Recebe o nome do objeto vinculado ao gráfico

ResourceName

Recebe o nome do recurso gráfico

Width

Recebe a largura do recurso gráfico

Height

Recebe a altura do recurso gráfico

LineStyleSet

Define o estilo de linha

Atualização do objeto na tela

 

Update

Exibe as alterações na tela

Resize

Redimensiona o recurso gráfico

Borracha/preenchimento de cor

 

Erase

Limpa ou preenche usando a cor especificada

Acesso a dados

 

PixelGet

Obtém a cor do ponto com as coordenadas especificadas

PixelSet

Define a cor do ponto com as coordenadas especificadas

Desenho de primitivas

 

LineVertical

Desenha uma linha vertical

LineHorizontal

Desenhar uma linha horizontal

Line

Desenha uma linha de forma livre

Polyline

Desenha uma linha poligonal

Polygon

Desenha um polígono

Rectangle

Desenha um retângulo

Circle

Desenha um círculo

Triangle

Desenha um triângulo

Ellipse

Desenha uma elipse

Arc

Desenha o arco da elipse

Pie

Desenha o sector da elipse

Desenho de primitivas preenchidas

 

FillRectangle

Desenha um retângulo preenchido

FillCircle

Desenha um círculo preenchido

FillTriangle

Desenha um triângulo preenchido

FillPolygon

Desenha um polígono preenchido

FillEllipse

Desenha uma elipse preenchida

Fill

Preenche uma área

Desenho de primitivas usando suavização

 

PixelSetAA

Desenha um ponto

LineAA

Desenha uma linha

PolylineAA

Desenha uma linha poligonal

PolygonAA

Desenha um polígono

TriangleAA

Desenha um triângulo

CircleAA

Desenha um círculo

EllipseAA

Desenha uma elipse

LineWu

Desenha uma linha

PolylineWu

Desenha uma linha poligonal

PolygonWu

Desenha um polígono

TriangleWu

Desenha um triângulo

CircleWu

Desenha um círculo

EllipseWu

Desenha uma elipse

LineThick

Desenha um segmento de uma linha livre com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização

LineThickVertical

Desenha um segmento vertical de uma linha livre com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização

LineThickHorizontal

Desenha um segmento horizontal de uma linha livre com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização

PolygonSmooth

Desenha um polígono com uma espessura predeterminada usando dois algoritmos de suavização

PolygonThick

Desenha um polígono com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização

PolylineSmooth

Desenha uma linha poligonal com uma espessura predeterminada usando dos algoritmos de suavização

PolylineThick

Desenha uma linha poligonal com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização

Texto

 

FontSet

Define o parâmetro de fonte

FontNameSet

Define o nome da fonte

FontSizeSet

Define o tamanho da fonte

FontFlagsSet

Define os sinalizadores da fonte

FontAngleSet

Define o ângulo de inclinação da fonte

FontGet

Obtém os parâmetros de fonte

FontNameGet

Obtém o nome da fonte

FontSizeGet

Obtém o tamanho da fonte

FontFlagsGet

Obtém os sinalizadores de fonte

FontAngleGet

Obtém o ângulo de inclinação da fonte

TextOut

Exibe o texto

TextWidth

Obtém a largura do texto

TextHeight

Obtém a altura do texto

TextSize

Obtém o tamanho do texto

Trocar transparência

 

TransparentLevelSet

Define o nível de transparência

Entrada/saída

 

LoadFromFile

Lê a imagem a partir de um arquivo BMP