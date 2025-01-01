DocumentaçãoSeções
ColorText (método Get)

Retorna a cor do texto.

 uint  ColorText()

Valor de retorno

Cor do texto.

ColorText (método Set)

Define a cor do texto.                                            

 void  ColorText(
   const uint  value,  // cor do texto 
   )

Parâmetros

value

[in]  Cor do texto.