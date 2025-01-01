Gráfico personalizado

Esta secção apresenta ferramentas para trabalhar com gráficos personalizados.

Seu uso simplifica muito a construção de gráficos personalizados, desenhos e visualização de dados.

Classes - desenvolvidas separadamente - para criar objetos gráficos e primitivas para a desenho de vários tipos de diagramas e curvas. Implementada uma variedade de opções de exibição de objetos, isto é: alteração de estilo e cor de linha, sombreamento, trabalho com séries de dados no gráfico, etc.