Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizados
Gráfico personalizado
Esta secção apresenta ferramentas para trabalhar com gráficos personalizados.
Seu uso simplifica muito a construção de gráficos personalizados, desenhos e visualização de dados.
Classes - desenvolvidas separadamente - para criar objetos gráficos e primitivas para a desenho de vários tipos de diagramas e curvas. Implementada uma variedade de opções de exibição de objetos, isto é: alteração de estilo e cor de linha, sombreamento, trabalho com séries de dados no gráfico, etc.
|
Classe
|
Descrição
|
Classe para facilitar a criação de desenhos personalizados
|
Classe base para implementar classes projetadas a fim de desenhar gráficos e seus elementos
|
Classe para construir histogramas
|
Classe para desenhar curvas
|
Classe para construir gráficos de pizza