DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCChartCanvasIsShowDescriptors 

IsShowDescriptors

Retorna o sinalizador de visibilidade do descritor no gráfico.

 bool  IsShowDescriptors()

Valor de retorno

true, se os descritores são visíveis, caso contrário, false.