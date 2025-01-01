DocumentaçãoSeções
Retorna o número de divisões verticais da escala ao plotar a grade no gráfico.

 uint  NumGrid()

Valor de retorno

Número de divisões.

Define o número de divisões verticais da escala ao plotar a grade no gráfico.                      

 void  NumGrid(
   const uint  value,  // número de divisões
   )

Parâmetros

value

[in] Número de divisões.