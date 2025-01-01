DocumentaçãoSeções
Desenha um segmento vertical de uma linha livre com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização.

void  LineThickVertical(
   const int      x,             // coordenada X do segmento
   const int      y1,            //coordenada Y do primeiro ponto do segmento 
   const int      y2,            // coordenada Y do segundo ponto do segmento 
   const uint     clr,           // cor
   const int      size,          // espessura da linha 
   const uint     style,         // estilo de linha
   ENUM_LINE_END  end_style      // estilo de extremidades de linha
   )

Parâmetros

x

[in]  Coordenada X do segmento.

y1

[in]  Coordenada Y do primeiro ponto do segmento.

y2

[in]  Coordenada Y do segundo ponto do segmento.

clr

[in]  Cor no formato ARGB.

size

[in]  Espessura de linha.

style

[in]  Estilo de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_STYLE ou um valor personalizado.

end_style

[in]  Estilo de extremidades de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_END.

 