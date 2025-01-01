DocumentaçãoSeções
ColorGrid (método Get)

Retorna a cor da grade.

 uint  ColorGrid()

Valor de retorno

Cor da grade.

ColorGrid (método Set)

Define a cor da grade.

 void  ColorGrid(
   const uint  value,  // cor da grade 
   )

Parâmetros

value

[in]  Cor da grade.  