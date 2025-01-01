DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCCanvasErase 

Erase

Finalidade de apagar ou preencher com as cores determinadas.

void  Erase(
   const uint  clr=0      // color
   );

Parâmetros

clr=0

[in]  Cores no formato ARGB.