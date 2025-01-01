DocumentaçãoSeções
Triângulo

Desenha um triângulo.

void  Triangle(
   int         x1,      // X coordinate
   int         y1,      // Y coordinate
   int         x2,      // X coordinate
   int         y2,      // Y coordinate
   int         x3,      // X coordinate
   int         y3,      // Y coordinate
   const uint  clr      // color
   );

Parâmetros

x1

[in]  Coordenada X do primeiro canto do triângulo.

y1

[in]  Coordenada Y do primeiro canto do triângulo.

x2

[in]  Coordenada X do segundo canto do triângulo.

y2

[in]  Coordenada Y do segundo canto do triângulo.

x3

[in]  Coordenada X do segundo canto do triângulo.

y3

[in]  Coordenada Y do terceiro canto do triângulo.

clr

[in]  Cores no formato ARGB.