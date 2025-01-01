DocumentaçãoSeções
Desenha um círculo usando o algorítmo de suavização de borda

void  PixelSetAA(
   const double  x,       // X coordinate
   const double  y,       // Y coordinate
   const uint    clr      // color
   );

Parâmetros

x

[in]  Coordenada do ponto X.

y

[in]  Coordenada do ponto Y.

clr

[in]  Cores no formato ARGB.