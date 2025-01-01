- Attach
Arc
Desenha o arco de uma elipse inserida no retângulo com cantos (x1,y1) e (x2,y2). Os limites do arco são cortados por linhas do centro da elipse que se estendem para dois pontos com as coordenadas (x3,y3) e (x4,Y4).
|
void Arc(
Parâmetros
x1
[in] Coordenada X do canto superior esquerdo que define um retângulo.
y1
[in] Coordenada Y do canto superior esquerdo que define um retângulo.
x2
[in] Coordenada X do canto inferior direito que define um retângulo.
y2
[in] Coordenada Y do canto inferior direito que define um retângulo.
x3
[in] Coordenada X do primeiro ponto até ao qual é traçada a linha do centro do retângulo para encontrar os limites do arco.
y3
[in] Coordenada Y do primeiro ponto até ao qual é traçada a linha do centro do retângulo para encontrar os limites do arco.
x4
[in] Coordenada X do segundo ponto até ao qual é traçada a linha do centro do retângulo para encontrar os limites do arco.
y4
[in] Coordenada Y do segundo ponto até ao qual é traçada a linha do centro do retângulo para encontrar os limites do arco.
clr
[in] Cor no formato ARGB. Para modificar a cor para o formato ARGB, use a função ColorToARGB().
Desenha o arco de uma elipse centrado em (x,y), inscrita num retângulo com raios rx e ry. Os limites do arco são cortados por linhas do centro da elipse determinadas pelos ângulos fi3 e fi4.
|
void Arc(
Desenha o arco de uma elipse centrado em (x,y), inscrito num retângulo com raios rx e ry, e retorna as coordenadas dos limites do arco. Os limites do arco são cortados por linhas do centro da elipse determinadas pelos ângulos fi3 e fi4.
|
void Arc(
Parâmetros
x
[in] Coordenada X do centro da elipse.
y
[in] Coordenada Y do centro da elipse.
rx
[in] Raio da elipse na coordenada X, em pixels.
ry
[in] Raio da elipse na coordenada Y, em pixels.
fi3
[in] Ângulo em radianos que define o primeiro limite do arco
fi4
[in] Ângulo em radianos que define o segundo limite do arco
x3
[out] Variável para obter a coordenada X do primeiro limite do arco.
y3
[out] Variável para obter a coordenada Y do segundo limite do arco.
x4
[out] Variável para obter a coordenada X do segundo limite do arco.
y4
[out] Variável para obter a coordenada Y do segundo limite do arco.
clr
[in] Cor no formato ARGB. Para modificar a cor para o formato ARGB, use a função ColorToARGB().
Exemplos de chamadas de métodos de classe:
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>