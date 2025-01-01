Arc

Desenha o arco de uma elipse inserida no retângulo com cantos (x1,y1) e (x2,y2). Os limites do arco são cortados por linhas do centro da elipse que se estendem para dois pontos com as coordenadas (x3,y3) e (x4,Y4).

void Arc(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr

);

Parâmetros

x1

[in] Coordenada X do canto superior esquerdo que define um retângulo.

y1

[in] Coordenada Y do canto superior esquerdo que define um retângulo.

x2

[in] Coordenada X do canto inferior direito que define um retângulo.

y2

[in] Coordenada Y do canto inferior direito que define um retângulo.

x3

[in] Coordenada X do primeiro ponto até ao qual é traçada a linha do centro do retângulo para encontrar os limites do arco.

y3

[in] Coordenada Y do primeiro ponto até ao qual é traçada a linha do centro do retângulo para encontrar os limites do arco.

x4

[in] Coordenada X do segundo ponto até ao qual é traçada a linha do centro do retângulo para encontrar os limites do arco.

y4

[in] Coordenada Y do segundo ponto até ao qual é traçada a linha do centro do retângulo para encontrar os limites do arco.

clr

[in] Cor no formato ARGB. Para modificar a cor para o formato ARGB, use a função ColorToARGB().

Desenha o arco de uma elipse centrado em (x,y), inscrita num retângulo com raios rx e ry. Os limites do arco são cortados por linhas do centro da elipse determinadas pelos ângulos fi3 e fi4.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr

);

Desenha o arco de uma elipse centrado em (x,y), inscrito num retângulo com raios rx e ry, e retorna as coordenadas dos limites do arco. Os limites do arco são cortados por linhas do centro da elipse determinadas pelos ângulos fi3 e fi4.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr

);

Parâmetros

x

[in] Coordenada X do centro da elipse.

y

[in] Coordenada Y do centro da elipse.

rx

[in] Raio da elipse na coordenada X, em pixels.

ry

[in] Raio da elipse na coordenada Y, em pixels.

fi3

[in] Ângulo em radianos que define o primeiro limite do arco

fi4

[in] Ângulo em radianos que define o segundo limite do arco

x3

[out] Variável para obter a coordenada X do primeiro limite do arco.

y3

[out] Variável para obter a coordenada Y do segundo limite do arco.

x4

[out] Variável para obter a coordenada X do segundo limite do arco.

y4

[out] Variável para obter a coordenada Y do segundo limite do arco.

clr

[in] Cor no formato ARGB. Para modificar a cor para o formato ARGB, use a função ColorToARGB().

Exemplos de chamadas de métodos de classe: