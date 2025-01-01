DocumentaçãoSeções
ShowFlags (método Get)

Retorna o sinalizador de visibilidade dos elementos do gráfico.

 bool  ShowFlags()

Valor de retorno

Valor do sinalizador de visibilidade dos elementos do gráfico.

ShowFlags (método Set)

Define o sinalizador de visibilidade dos elementos do gráfico.                                  

 void  ShowFlags(
   const uint  flags,  // sinalizador
   )

Parameters

flags

[in] Valor do sinalizador de visibilidade dos elementos do gráfico.