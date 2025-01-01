DocumentaçãoSeções
Atualiza a cor das séries (numa determinada posição).

 bool  ColorUpdate(
   const uint  pos,  // índice
   const uint  clr,  // cor
   )

Parâmetros

pos

[in] Número de ordem de adição de adição de adição de adição de adição de adição - a partir do zero - para o índice de série. 

clr

[in] Valor de cor.

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false.