Desenha uma linha poligonal com uma espessura predeterminada usando dois algoritmos de suavização sequencialmente. Em primeiro lugar, com base nas curvas de Bezier, são suavizados segmentos individuais da linha. Em seguida, para melhorar a qualidade da plotagem em relação à linha poligonal construída a partir destes segmentos, é aplicado o algoritmo bitmap de suavização

void  PolylineSmooth(
   const int&       x[],                         // matriz de coordenadas X de pontos de linha poligonal
   const int&       y[],                         // matriz de coordenadas Y de pontos de linha poligonal
   const uint       clr,                         // cor 
   const int        size,                        // espessura de linha
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,           // estilo de linha
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,    // estilo de estremidades de linha
   double           tension=0.5,                 // valores de parâmetro de suavização
   double           step=10                      // passo de aproximação
   )

Parâmetros

&x[]

[in]  Matriz de coordenadas X de pontos de linha poligonal.

&y[]

[in]  Matriz de coordenadas Y de pontos de linha poligonal.

clr

[in]  Cor no formato ARGB.

size

[in]  Espessura de linha.

style=STYLE_SOLID

[in]  Estilo de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_STYLE ou um valor personalizado.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Estilo de extremidades de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in]  Valor do parâmetro de suavização.

step=10

[in]  Passo de aproximação.

 