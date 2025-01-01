PolylineSmooth

Desenha uma linha poligonal com uma espessura predeterminada usando dois algoritmos de suavização sequencialmente. Em primeiro lugar, com base nas curvas de Bezier, são suavizados segmentos individuais da linha. Em seguida, para melhorar a qualidade da plotagem em relação à linha poligonal construída a partir destes segmentos, é aplicado o algoritmo bitmap de suavização

void PolylineSmooth(

const int& x[],

const int& y[],

const uint clr,

const int size,

ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,

ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND,

double tension=0.5,

double step=10

)

Parâmetros

&x[]

[in] Matriz de coordenadas X de pontos de linha poligonal.

&y[]

[in] Matriz de coordenadas Y de pontos de linha poligonal.

clr

[in] Cor no formato ARGB.

size

[in] Espessura de linha.

style=STYLE_SOLID

[in] Estilo de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_STYLE ou um valor personalizado.

end_style=LINE_END_ROUND

[in] Estilo de extremidades de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in] Valor do parâmetro de suavização.

step=10

[in] Passo de aproximação.