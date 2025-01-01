DocumentaçãoSeções
PixelSet

Configura a cor do ponto com coordenadas específicas.

void  PixelSet(
   const int   x,       // X coordinate
   const int   y,       // Y coordinate
   const uint  clr      // color
   );

Parâmetros

x

[in]  Coordenada do ponto X.

y

[in]  Coordenada do ponto Y.

clr

[in]  Cores no formato ARGB.