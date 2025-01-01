DocumentaçãoSeções
MaxData (método Get)

Retorna o número máximo de dados permitidos (de séries).

 uint  MaxData()

Valor de retorno

Número máximo de dados permitidos (de séries).

MaxData (método Set)

Define o número máximo de dados permitidos (de séries).                                    

 void  MaxData(
   const uint  value,  // número de dados
   )

Parâmetros

value

[in] Número máximo de dados (de séries).