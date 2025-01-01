DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCCanvasTriangleWu 

TriangleWu

Desenha um triângulo usando o algorítmo de suavização Wu.

void  TriangleWu(
   const int   x1,                 // X coordinate
   const int   y1,                 // Y coordinate
   const int   x2,                 // X coordinate
   const int   y2,                 // Y coordinate
   const int   x3,                 // X coordinate
   const int   y3,                 // Y coordinate
   const uint  clr,                // color
   const uint  style=UINT_MAX      // line style
   );

Parâmetros

x1

[in]  Coordenada X do primeiro canto do triângulo.

y1

[in]  Coordenada Y do primeiro canto do triângulo.

x2

[in]  Coordenada X do segundo canto do triângulo.

y2

[in]  Coordenada Y do segundo canto do triângulo.

x3

[in]  Coordenada X do segundo canto do triângulo.

y3

[in]  Coordenada Y do terceiro canto do triângulo.

clr

[in]  Cores no formato ARGB.

style=UINT_MAX

[in]  O estilo de linha é um dos valores de enumeração ou um valor personalizado ENUM_LINE_STYLE.