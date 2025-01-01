DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCCanvasCircleWu 

CircleWu

Desenha um círculo usando um algoritmo de suavização Wu.

void  CircleWu(
   const int     x,       // X coordinate
   const int     y,       // Y coordinate
   const double  r,       // radius
   const uint    clr      // color
   );

Parâmetros

x

[in]  coordenada X do centro do círculo.

y

[in]  coordenada y do centro do círculo.

r

[in]  Raio do círculo.

clr

[in]  Cores no formato ARGB.