Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCChartCanvasLegendAlignment 

LegendAlignment

Define o alinhamento do texto para a legenda.

 void  LegendAlignment(
   const ENUM_ALIGNMENT  value,  // sinalizador
   )

Parâmetros

value

[in] Toma um dos valores da enumeração ENUM_ALIGNMENT:

  • ALIGNMENT_LEFT – alinhamento ao longo da borda esquerda.
  • ALIGNMENT_TOP – alinhamento ao longo da borda superior.
  • ALIGNMENT_RIGHT – alinhamento ao longo da borda direita.
  • ALIGNMENT_BOTTOM – alinhamento ao longo da borda inferior.