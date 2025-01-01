ドキュメントセクション
FillEllipse

指定された座標を持つ長方形に内接する塗りつぶされた楕円を描画します。

void  FillPolygon(
  int        x1,      // 四角形の左上隅のX座標
  int        y1,      // 四角形の左上隅のY座標
  int        x2,      // 四角形の右下隅のX座標
  int        y2,      // 四角形の右下隅のY座標
  const uint  clr      // 楕円の色
  );

パラメータ

x1

[in]  四角形の左上隅のX座標

y1

[in]  四角形の左上隅のY座標

x2

[in]  四角形の右下隅のX座標

y2

[in]  四角形の右下隅のY座標

clr

[in]  ARGB 形式での色