FillCircle

塗りつぶされた円を描画します。

void  FillCircle(
  int        x,      // X 座標
  int        y,      // Y 座標
  int        r,      // 半径
  const uint  clr      // 色
  );

パラメータ

x

[in]  塗りつぶされた円の中心の X 座標

y

[in]  塗りつぶされた円の中心の Y 座標

r

[in]  塗りつぶされた円の半径

clr

[in]  ARGB 形式での色