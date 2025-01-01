- Attach
CreateBitmap
チャートオブジェクトに結合するグラフィックリソースを作成します。
1. 現在のチャートのメインウィンドウにグラフィックリソースを作成します。
|
bool CreateBitmap(
2. チャート ID とサブウィンドウの番号を使用してグラフィックリソースを作成します。
|
bool CreateBitmap(
パラメータ
chart_id
[in] オブジェクト作成のためのチャート識別子
subwin
[in] オブジェクト作成のためのチャートサブウィンドウの番号
name
[in] チャートオブジェクト名称及びグラフィックリソース名のベース
time
[in] チャートオブジェクトのアンカーポイントの時間座標
価格
[in] チャートオブジェクトのアンカーポイントの価格座標
幅
[in] X 軸に沿ったピクセル単位でのグラフィックリソースの幅
height
[in] Y 軸に沿ったピクセル単位でのグラフィックリソースの高さ
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] 色処理方法色処理方法についてはResourceCreate() 関数の説明で詳しく知ることが出来ます。
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
1 つ目の関数バージョンが使用された場合、オブジェクトは現在のチャートのメインウィンドウに作成されます。
オブジェクトサイズはグラフィックリソースのサイズと同じです。