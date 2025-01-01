ドキュメントセクション
ChartObjectName

結合されたチャートオブジェクトの名称を受け取ります。

string  ChartObjectName();

戻り値

結合されたチャートオブジェクトの名称