CCanvas
CCanvas は、カスタムイメージの作成を簡素化するクラスです。
説明
CCanvas は（チャートオブジェクトに結合するまたはしない）グラフィックリソースの作成及びグラフィックプリミティブの描画を提供します。
宣言
class CCanvas
タイトル
#include <Canvas\Canvas.mqh>
継承階層
CCanvas
直接子孫
CChartCanvas, CFlameCanvas
グループ分けされたクラスメソッド
作成
|
OBJ_BITMAP_LABELオブジェクトをCCanvasクラスインスタンスに接続します。
チャートオブジェクトに結合しないグラフィックリソースを作成します。
チャートオブジェクトに結合するグラフィックリソースを作成します。
チャートオブジェクトに結合するグラフィックリソースを作成します。
グラフィックリソースを破壊します。
プロパティ
結合されたチャートオブジェクトの名称を取得します。
グラフィックリソースの名称を取得します。
グラフィックリソースの幅を取得します。
グラフィックリソースの高さを取得します。
線のスタイルを設定します。
画面上のオブジェクトを更新します。
変更を画面に表示します。
グラフィックリソースの大きさを変更します。
色の充填/消去
指定された色で充填/消去します。
データアクセス
指定された座標での点の色を取得します。
指定された座標での点の色を設定します。
プリミティブを描画します。
垂直線を描画します。
水平線を描画します。
フリーハンドの線を描画します。
ポリラインを描画します。
多辺形を描画します。
四角形を描画します。
円を描画します。
三角形を描画します。
楕円を描画します。
楕円の弧を描きます。
楕円のセクタを描きます。
塗りつぶされたプリミティブを描画します。
塗りつぶされた四角形を描画します。
塗りつぶされた円を描画します。
塗りつぶされた三角形を描画します。
塗りつぶされた多角形を描画します。
塗りつぶされた楕円を描画します。
エリアを塗りつぶします。
アンチエイリアスでプリミティブを描画します。
ピクセルを描画します。
線を引きます。
ポリラインを描画します。
多辺形を描画します。
三角形を描画します。
円を描画します。
楕円を描画します。
線を引きます。
ポリラインを描画します。
多辺形を描画します。
三角形を描画します。
円を描画します。
楕円を描画します。
アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して、指定された幅を持つフリーハンドラインの線分を描画します。
アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して、指定された幅を持つフリーハンドラインの垂直線分を描画します。
アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して、指定された幅を持つフリーハンドラインの水平線分を描画します。
2つのアンチエイリアシングアルゴリズムを使用して多角形を描画します。
アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して指定された幅を持つ多角形を描画します。
2つのアンチエイリアシングアルゴリズムを使用して指定された幅を持つポリラインを描画します。
アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して指定された幅を持つポリラインを描画します。
テキスト。
フォントパラメータを設定します。
フォント名を設定します。
フォントサイズを設定します。
フォントフラグを設定します。
フォントの傾斜角度を設定します。
フォントパラメータを取得します。
ファイル名を取得します。
フォントサイズを取得します。
フォントフラグを取得します。
フォントの傾斜角度を取得します。
テキストを表示します。
テキスト幅を取得します。
テキストの高さを取得します。
テキストのサイズを取得します。
透明度
透明度を設定します。
入出力
BMP ファイルから画像を読み込みます。