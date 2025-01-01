ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvas 

CCanvas

CCanvas は、カスタムイメージの作成を簡素化するクラスです。

説明

CCanvas は（チャートオブジェクトに結合するまたはしない）グラフィックリソースの作成及びグラフィックプリミティブの描画を提供します。

宣言

  class CCanvas

タイトル

  #include <Canvas\Canvas.mqh>

継承階層

  CCanvas

直接子孫

CChartCanvas, CFlameCanvas

グループ分けされたクラスメソッド

作成

 

Attach

OBJ_BITMAP_LABELオブジェクトをCCanvasクラスインスタンスに接続します。

Create

チャートオブジェクトに結合しないグラフィックリソースを作成します。

CreateBitmap

チャートオブジェクトに結合するグラフィックリソースを作成します。

CreateBitmapLabel

チャートオブジェクトに結合するグラフィックリソースを作成します。

Destroy

グラフィックリソースを破壊します。

プロパティ

 

ChartObjectName

結合されたチャートオブジェクトの名称を取得します。

ResourceName

グラフィックリソースの名称を取得します。

Width

グラフィックリソースの幅を取得します。

Height

グラフィックリソースの高さを取得します。

LineStyleSet

線のスタイルを設定します。

画面上のオブジェクトを更新します。

 

Update

変更を画面に表示します。

Resize

グラフィックリソースの大きさを変更します。

色の充填/消去

 

Erase

指定された色で充填/消去します。

データアクセス

 

PixelGet

指定された座標での点の色を取得します。

PixelSet

指定された座標での点の色を設定します。

プリミティブを描画します。

 

LineVertical

垂直線を描画します。

LineHorizontal

水平線を描画します。

Line

フリーハンドの線を描画します。

Polyline

ポリラインを描画します。

Polygon

多辺形を描画します。

Rectangle

四角形を描画します。

Circle

円を描画します。

Triangle

三角形を描画します。

Ellipse

楕円を描画します。

Arc

楕円の弧を描きます。

Pie

楕円のセクタを描きます。

塗りつぶされたプリミティブを描画します。

 

FillRectangle

塗りつぶされた四角形を描画します。

FillCircle

塗りつぶされた円を描画します。

FillTriangle

塗りつぶされた三角形を描画します。

FillPolygon

塗りつぶされた多角形を描画します。

FillEllipse

塗りつぶされた楕円を描画します。

Fill

エリアを塗りつぶします。

アンチエイリアスでプリミティブを描画します。

 

PixelSetAA

ピクセルを描画します。

LineAA

線を引きます。

PolylineAA

ポリラインを描画します。

PolygonAA

多辺形を描画します。

TriangleAA

三角形を描画します。

CircleAA

円を描画します。

EllipseAA

楕円を描画します。

LineWu

線を引きます。

PolylineWu

ポリラインを描画します。

PolygonWu

多辺形を描画します。

TriangleWu

三角形を描画します。

CircleWu

円を描画します。

EllipseWu

楕円を描画します。

LineThick

アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して、指定された幅を持つフリーハンドラインの線分を描画します。

LineThickVertical

アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して、指定された幅を持つフリーハンドラインの垂直線分を描画します。

LineThickHorizontal

アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して、指定された幅を持つフリーハンドラインの水平線分を描画します。

PolygonSmooth

2つのアンチエイリアシングアルゴリズムを使用して多角形を描画します。

PolygonThick

アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して指定された幅を持つ多角形を描画します。

PolylineSmooth

2つのアンチエイリアシングアルゴリズムを使用して指定された幅を持つポリラインを描画します。

PolylineThick

アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して指定された幅を持つポリラインを描画します。

テキスト。

 

FontSet

フォントパラメータを設定します。

FontNameSet

フォント名を設定します。

FontSizeSet

フォントサイズを設定します。

FontFlagsSet

フォントフラグを設定します。

FontAngleSet

フォントの傾斜角度を設定します。

FontGet

フォントパラメータを取得します。

FontNameGet

ファイル名を取得します。

FontSizeGet

フォントサイズを取得します。

FontFlagsGet

フォントフラグを取得します。

FontAngleGet

フォントの傾斜角度を取得します。

TextOut

テキストを表示します。

TextWidth

テキスト幅を取得します。

TextHeight

テキストの高さを取得します。

TextSize

テキストのサイズを取得します。

透明度

 

TransparentLevelSet

透明度を設定します。

入出力

 

LoadFromFile

BMP ファイルから画像を読み込みます。