PixelSetAA

アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して点を描画します。

void  PixelSetAA(
  const double  x,      // X 座標
  const double  y,      // Y 座標
  const uint    clr      // 色
  );

パラメータ

x

[in]  点の X 座標

y

[in] 点の Y 座標

clr

[in]  ARGB 形式での色