PolygonThick

アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して指定された幅を持つ多角形を描画します。

void  PolygonThick(
  const int&      x[],          // 多角形の頂点のX座標を持つ配列
  const int&      y[],          // 多角形の頂点のY 座標を持つ配列
  const uint    clr,          // 色
  const int      size,          // 線の幅
  const uint    style,        // 線のスタイル
  ENUM_LINE_END  end_style      // 線の端のスタイル
  ）

パラメータ

x[]

[in]  多辺形の頂点の X 座標の配列

y[]

[in]  多辺形の頂点の Y 座標の配列

clr

[in]  ARGB 形式での色

size

[in]  線の幅

style

[in]  線のスタイルはENUM_LINE_STYLE列挙値またはカスタム値</t2>

end_style

[in]  線のスタイルはENUM_LINE_END列挙値

 