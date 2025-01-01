ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasTriangleAA 

TriangleAA

アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して三角形を描画します。

void  TriangleAA(
  const int  x1,                // X 座標
  const int  y1,                // Y 座標
  const int  x2,                // X 座標
  const int  y2,                // Y 座標
  const int  x3,                // X 座標
  const int  y3,                // Y 座標
  const uint  clr,                // 色
  const uint  style=UINT_MAX      // 線のスタイル
  );

パラメータ

x1

[in]  三角形の1 番目の頂点の X 座標

y1

[in]  三角形の1 番目の頂点の Y 座標

x2

[in]  三角形の2 番目の頂点の X 座標

y2

[in]  三角形の2 番目の頂点の Y 座標

x3

[in]   三角形の3 番目の頂点の X 座標

y3

[in]   三角形の3 番目の頂点の Y 座標

clr

[in]  ARGB 形式での色

style=UINT_MAX

[in]  線のスタイルはENUM_LINE_STYLE 列挙値またはカスタム値