- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
Arc
角が（x1、y1）と（x2、y2）の四角形に内接する楕円の円弧を描きます。円弧の境界は、楕円の中心から座標（x3、y3）と（x4、y4）の2つの点に延びる線で切り取られます。
|
void Arc(
パラメータ
x1
[in] 四角形の左上隅のX座標
y1
[in] 四角形の左上隅のY座標
x2
[in] 四角形の右下隅のX座標
y2
[in] 四角形の右下隅のY座標
x3
[in] 円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される最初の点のX座標
y3
[in] 円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される最初の点のY座標
x4
[in] 円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される2番目の点のX座標
y4
[in] 円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される2番目の点のY座標
clr
[in] ARGB 形式での色。色をARGB 形式に変換するにはColorToARGB()関数を使用します。
半径rxとryを持つ長方形に内接し、点（x、y）を中心とする楕円の円弧を描きます。円弧の境界は、楕円の中心から角度fi3およびfi4によって形成される線によって切り取られます。
|
void Arc(
Draws an arc of an ellipse with center at point (x,y), inscribed in rectangle, with radii rx and ry, and also returns the coordinates of the arc boundaries. 円弧の境界は、楕円の中心から角度fi3およびfi4によって形成される線によって切り取られます。
|
void Arc(
パラメータ
x
[in] 楕円中心のX座標
y
[in] 楕円中心のY座標
rx
[in] X軸上の楕円半径（ピクセル単位）
ry
[in] Y軸上の楕円半径（ピクセル単位）
fi3
[in] 円弧の最初の境界を定義する角度（ラジアン単位）.
fi4
[in] 円弧の2番目の境界を定義する角度（ラジアン単位）.
x3
[out] 円弧の最初の境界のX座標を取得するための変数
y3
[out] 円弧の最初の境界のY座標を取得するための変数
x4
[out] 円弧の2番目の境界のX座標を取得するための変数
y4
[out] 円弧の2番目の境界のY座標を取得するための変数
clr
[in] ARGB 形式での色。色をARGB 形式に変換するにはColorToARGB()関数を使用します。
クラスメソッドの呼び出し例：
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>