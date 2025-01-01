ドキュメントセクション
MaxDescrLen (Getメソッド)

記述子の最大長を返します。

uint  MaxDescrLen()

戻り値

記述子の最大長

MaxDescrLen (Setメソッド)

記述子の最大長を設定します。                          

void  MaxDescrLen(
  const uint  value// 最大長
  )

パラメータ

value

[in] 記述子の最大長の値