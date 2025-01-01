ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCChartCanvasShowPercent 

ShowPercent

パーセンテージの可視性フラグ (FLAG_SHOW_PERCENT)を設定します。                            

void  ShowPercent(
  const bool  flag// フラグ値  
  )

パラメータ

flag

[in]フラグ値：

  • true — パーセンテージが可視
  • false — パーセンテージが可視でない