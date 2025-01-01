ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCChartCanvasDrawLegendVertical 

DrawLegendVertical

垂直の凡例を描画します。

int  DrawLegendVertical(
  const int  w// 幅
  const int  h// 高さ
  )

パラメータ

w

[in] 凡例のテキストの最大幅

h

[in] 凡例のテキストの最大の高さ 

戻り値

ピクセル単位での凡例の幅