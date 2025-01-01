ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasLoadFromFile 

LoadFromFile

BMP ファイルから画像を読み込みます。

bool  LoadFromFile(
  const string  filename      // ファイル名
  );

パラメータ

filename

[in]  ファイル名（「BMP」拡張子を含む）

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false