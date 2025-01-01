ドキュメントセクション
Pie

角が（x1、y1）と（x2、y2）の四角形に内接する楕円の塗りつぶされたセクタを描画します。セクタの境界は、楕円の中心から座標（x3、y3）と（x4、y4）の2つの点に延びる線で切り取られます。

void  Pie(
  int        x1,      // 四角形の左上隅のX座標
  int        y1,      // 四角形の左上隅のY座標
  int        x2,      // 四角形の右下隅のX座標
  int        y2,      // 四角形の右下隅のY座標
  int        x3,      // 円弧の境界を見つけるための最初の点のX座標
  int        y3,      // 円弧の境界を見つけるための最初の点のY座標
  int        x4,      // 円弧の境界を見つけるための2番目の点のX座標
  int        y4,      // 円弧の境界を見つけるための2番目の点のY座標
  const uint  clr,     // 線の色
  const uint  fill_clr // 塗りつぶしの色
  );

パラメータ

x1

[in]  四角形の左上隅のX座標

y1

[in]  四角形の左上隅のY座標

x2

[in]  四角形の右下隅のX座標

y2

[in]  四角形の右下隅のY座標

x3

[in]  円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される最初の点のX座標

y3

[in]  円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される最初の点のY座標

x4

[in]  円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される2番目の点のX座標

y4

[in]  円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される2番目の点のY座標

clr

[in]  ARGB 形式での境界の色

fill_clr

[in]  ARGB 形式でのセクタ塗りつぶしの色色をARGB 形式に変換するにはColorToARGB()関数を使用します。

 

半径rxとryを持つ長方形に内接し、点（x、y）を中心とする楕円のセクタを描きます。セクタの境界は、楕円の中心から角度fi3およびfi4によって形成される線によって切り取られます。

void  Pie(
  int        x,      // 楕円中心のX座標
  int        y,      // 楕円中心のY座標
  int        rx,      // X軸上の楕円半径
  int        ry,      // Y軸上の楕円半径
  int        fi3,    // 円弧の最初の境界を定義する楕円中心からの線の角度
  int        fi4,    // 円弧の2番目の境界を定義する楕円中心からの線の角度
  const uint  clr,     // 線の色
  const uint  fill_clr // 塗りつぶしの色
  );

半径rxとryを持つ長方形に内接し、点（x、y）を中心とする楕円のセクタを描き、円弧の境界の座標を返します。セクタの境界は、楕円の中心から角度fi3およびfi4によって形成される線によって切り取られます。

void  Pie(
  int        x,      // 楕円中心のX座標
  int        y,      // 楕円中心のY座標
  int        rx,      // X軸上の楕円半径
  int        ry,      // Y軸上の楕円半径
  int        fi3,    // 円弧の最初の境界を定義する楕円中心からの線の角度
  int        fi4,    // 円弧の2番目の境界を定義する楕円中心からの線の角度
  int&       x3,      // 円弧の最初の境界のX座標
  int&       y3,      // 円弧の最初の境界のY座標
  int&       x4,      // 円弧の2番目の境界のX座標
  int&       y4,      // 円弧の2番目の境界のY座標
  const uint  clr,     // 線の色
  const uint  fill_clr // 塗りつぶしの色
  );

パラメータ

x

[in]  楕円中心のX座標

y

[in]  楕円中心のY座標

rx

[in]  X軸上の楕円半径（ピクセル単位）

ry

[in]  X軸上の楕円半径（ピクセル単位）

fi3

[in]  円弧の最初の境界を定義する角度（ラジアン単位）.

fi4

[in]  円弧の2番目の境界を定義する角度（ラジアン単位）.

x3

[out] 円弧の最初の境界のX座標を取得するための変数

y3

[out] 円弧の最初の境界のY座標を取得するための変数

x4

[out] 円弧の2番目の境界のX座標を取得するための変数

y4

[out] 円弧の2番目の境界のY座標を取得するための変数

clr

[in]  ARGB 形式での境界の色

fill_clr

[in]  ARGB 形式でのセクタ塗りつぶしの色色をARGB 形式に変換するにはColorToARGB()関数を使用します。

クラスメソッドの呼び出し例：

#include <Canvas\Canvas.mqh>
CCanvas canvas;
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
  int      Width=600;
  int      Height=400;
//--- canvasを作成する
  if(!canvas.CreateBitmapLabel(0,0,"CirclesCanvas",30,30,Width,Height))
    {
    Print("Error creating canvas: ",GetLastError());
    }
//--- canvasをクリアする
  canvas.Erase(clrWhite);
//--- 長方形を描画する
  canvas.Rectangle(215-190,215-120,215+190,215+120,clrGray);
//--- 最初のパイを描画する
  canvas.Pie(215,215, 190,120,M_PI_4,2*M_PI-M_PI_4,ColorToARGB(clrBlue),ColorToARGB(clrRed));
//--- 2番目のパイを描画する
  canvas.Pie(215,215, 190,120,2*M_PI-M_PI_4,2*M_PI+M_PI_4,ColorToARGB(clrGreen),ColorToARGB(clrGreen));
//--- 更新されたcanvasを表示する
  canvas.Update();  
  DebugBreak();
 }

 

Arc