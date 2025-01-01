- Attach
Pie
角が（x1、y1）と（x2、y2）の四角形に内接する楕円の塗りつぶされたセクタを描画します。セクタの境界は、楕円の中心から座標（x3、y3）と（x4、y4）の2つの点に延びる線で切り取られます。
|
void Pie(
パラメータ
x1
[in] 四角形の左上隅のX座標
y1
[in] 四角形の左上隅のY座標
x2
[in] 四角形の右下隅のX座標
y2
[in] 四角形の右下隅のY座標
x3
[in] 円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される最初の点のX座標
y3
[in] 円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される最初の点のY座標
x4
[in] 円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される2番目の点のX座標
y4
[in] 円弧の境界を取得するために、四角形の中心からの線が描画される2番目の点のY座標
clr
[in] ARGB 形式での境界の色
fill_clr
[in] ARGB 形式でのセクタ塗りつぶしの色色をARGB 形式に変換するにはColorToARGB()関数を使用します。
半径rxとryを持つ長方形に内接し、点（x、y）を中心とする楕円のセクタを描きます。セクタの境界は、楕円の中心から角度fi3およびfi4によって形成される線によって切り取られます。
|
void Pie(
半径rxとryを持つ長方形に内接し、点（x、y）を中心とする楕円のセクタを描き、円弧の境界の座標を返します。セクタの境界は、楕円の中心から角度fi3およびfi4によって形成される線によって切り取られます。
|
void Pie(
パラメータ
x
[in] 楕円中心のX座標
y
[in] 楕円中心のY座標
rx
[in] X軸上の楕円半径（ピクセル単位）
ry
[in] X軸上の楕円半径（ピクセル単位）
fi3
[in] 円弧の最初の境界を定義する角度（ラジアン単位）.
fi4
[in] 円弧の2番目の境界を定義する角度（ラジアン単位）.
x3
[out] 円弧の最初の境界のX座標を取得するための変数
y3
[out] 円弧の最初の境界のY座標を取得するための変数
x4
[out] 円弧の2番目の境界のX座標を取得するための変数
y4
[out] 円弧の2番目の境界のY座標を取得するための変数
clr
[in] ARGB 形式での境界の色
fill_clr
[in] ARGB 形式でのセクタ塗りつぶしの色色をARGB 形式に変換するにはColorToARGB()関数を使用します。
クラスメソッドの呼び出し例：
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>