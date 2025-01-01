ドキュメントセクション
FontGet

現在のフォントパラメータを受け取ります。

void  FontGet(
  string&  name,      // 名称
  int&    size,      // サイズ
  uint&    flags,    // フラグ
  uint&    angle      // 傾斜角度
  );

パラメータ

name

[out]  フォント名を返すための変数への参照

size

[out]  フォントサイズを返すための変数への参照

flags

[out]  フォントフラグを返すための変数への参照

angle

[out]  フォント傾斜角度を返すための変数への参照