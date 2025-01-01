ドキュメントセクション
線のスタイルを設定します。

void  LineStyleSet(
  const uint  style      // スタイル
  );

パラメータ

style

[in]  線のスタイル

注意事項

入力パラメータは ENUM_LINE_STYLE 列挙値のいずれかです。その上、カスタム線描画スタイルを作成することも可能です。