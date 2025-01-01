ドキュメントセクション
FontSet

現在のフォントを設定します。

bool  FontSet(
  const string  name,        // 名称
  const int    size,        // サイズ
  const uint    flags=0,    // フラグ
  const uint    angle=0      // 角度
  );

パラメータ

name

[in]  フォント名例えば "Arial"

size

[in]  フォントサイズサイズ設定について詳しく知るには TextSetFont() 関数の説明をご覧ください。

flags=0

[in]  フォント作成フラグフラグについて詳しく知るには TextSetFont() 関数の説明をご覧ください。

angle=0

[in]  0.1 度単位でのフォントの傾斜角度

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false