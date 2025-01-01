ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasCreateBitmapLabel 

CreateBitmapLabel

チャートオブジェクトに結合するグラフィックリソースを作成します。

1. 現在のチャートのメインウィンドウにグラフィックリソースを作成します。

bool  CreateBitmapLabel(
  const string      name,                                // 名称
  const int          x,                                    // X 座標
  const int          y,                                    // Y 座標
  const int          width,                                // 幅
  const int          height,                              // 高さ
  ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // フォーマット
  );

2. チャート ID とサブウィンドウの番号を使用してグラフィックリソースを作成します。

bool  CreateBitmapLabel(
  const long        chart_id,                            // チャート識別子
  const int          subwin,                              // サブウィンドウ番号
  const string      name,                                // 名称
  const int          x,                                    // X 座標
  const int          y,                                    // Y 座標
  const int          width,                                // 幅
  const int          height,                              // 高さ
  ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // フォーマット
  );

パラメータ

chart_id

[in]  オブジェクト作成のためのチャート識別子

subwin

[in]  オブジェクト作成のためのチャートサブウィンドウの番号

name

[in]  チャートオブジェクト名称及びグラフィックリソース名のベース

x

[in]  チャートオブジェクトのアンカーポイントの X 座標

y

[in]  チャートオブジェクトのアンカーポイントの Y 座標

[in]  X 軸に沿ったピクセル単位でのグラフィックリソースの幅

height

[in]  Y 軸に沿ったピクセル単位でのグラフィックリソースの高さ

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  色処理方法色処理方法についてはResourceCreate() 関数の説明で詳しく知ることが出来ます。

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

1 つ目の関数バージョンが使用された場合、オブジェクトは現在のチャートのメインウィンドウに作成されます。

オブジェクトサイズはグラフィックリソースのサイズと同じです。