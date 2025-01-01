ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasResize 

Resize

グラフィックリソースの大きさを変えます。

bool  Resize(
  const int  width,      // 幅
  const int  height      // 高さ
  );

パラメータ

[in]  グラフィックリソースの新しい幅

height

[in]  グラフィックリソースの新しい高さ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

大きさを変更する際、依然の画像は保存されません。