2つのアンチエイリアシングアルゴリズムを使用して、指定された幅のポリゴンを連続して描画します。まず、個々の線分がベジェ曲線に基づいて平滑化されます。次に、レンダリング品質を向上するために、これらの線分から構築されたポリゴンにラスタアンチエイリアシングアルゴリズムを適用します。
void PolygonSmooth(
パラメータ
&x[]
[in] 多辺形の頂点の X 座標の配列
&y[]
[in] 多辺形の頂点の Y 座標の配列
clr
[in] ARGB 形式での色
size
[in] 線の幅
style=STYLE_SOLID
[in] 線のスタイルはENUM_LINE_STYLE列挙値またはカスタム値</t2>
end_style=LINE_END_ROUND
[in] 線のスタイルはENUM_LINE_END列挙値
tension=0.5
[in] 平滑化パラメータ値
step=10
[in] 近似線の長さ