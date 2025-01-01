ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasCircleAA 

CircleAA

アンチエイリアシングアルゴリズムを使用して円を描画します。

void  CircleAA(
  const int    x,      // X 座標
  const int    y,      // Y 座標
  const double  r,      // 半径
  const uint    clr      // 色
  );

パラメータ

x

[in]  円の中心の X 座標

y

[in]  円の中心の Y 座標

r

[in]  円の半径

clr

[in]  ARGB 形式での色