ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCChartCanvasCreate 

Create

グラフィカルリソースを作成する仮想メソッド。                                      

virtual bool  Create(
  const string      name,      // リソース名
  const int          width,    // 幅
  const int          height,    // 高さ
  ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt,    // 形式
  )

パラメータ

name

[in] グラフィカルリソース名の基底。リソース名は、作成中に擬似乱数文字列を追加することによって生成されます。 

width

[in]  ピクセル単位での幅（X軸に沿ったサイズ）

height

[in]  ピクセル単位での高さ（Y軸に沿ったサイズ）

clrfmt

[in]  色処理メソッド。色処理メソッドの詳細については、ResourceCreate()関数の説明をご参照ください。

戻り値

成功した場合はtrue、それ以外の場合はfalse