- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
Create
グラフィカルリソースを作成する仮想メソッド。
|
virtual bool Create(
パラメータ
name
[in] グラフィカルリソース名の基底。リソース名は、作成中に擬似乱数文字列を追加することによって生成されます。
width
[in] ピクセル単位での幅（X軸に沿ったサイズ）
height
[in] ピクセル単位での高さ（Y軸に沿ったサイズ）
clrfmt
[in] 色処理メソッド。色処理メソッドの詳細については、ResourceCreate()関数の説明をご参照ください。
戻り値
成功した場合はtrue、それ以外の場合はfalse