MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasCircleWu 

CircleWu

Wuのアンチエイリアスアルゴリズムを使用して円を描きます。

void  CircleWu(
  const int    x,      // X座標
  const int    y,      // Y座標
  const double  r,      // 半径
  const uint    clr      // 色
  );

パラメータ

x

[in]  円の中心のX座標

y

[in]  円の中心のY座標

r

[in]  円の半径

clr

[in]  ARGB形式での色