ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasTransparentLevelSet 

TransparentLevelSet

透明度を設定します。

void  TransparentLevelSet(
  const uchar  value      // 値
  );

パラメータ

value

[in]  透明度の新しい値

注意事項

0 は完全な透明性、255 は完全な不透明性を表します。

透明度の設定は、以前に描かれたもの全てに影響します。指定された透明度レベルは更に構造に影響を与えません。